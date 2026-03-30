Украина извинилась перед Финляндией после инцидента с дронами

Yle: в МИД Украины извинились перед Финляндией за инцидент с дронами

В МИД Украины принесли извинения Финляндии за инцидент с дронами. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

По словам представителя министерства иностранных дел, появление БПЛА в Финляндии было не преднамеренным. В дипведомстве заявили, что целью беспилотников были российские нефтяные порта, расположенные на Балтийском море. В МИД Украины заявили, что дроны попали на финскую территорию, вероятнее всего, из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

В минобороны Финляндии добавили, что готовы противодействовать беспилотникам в рамках многоуровневой системы ПВО. Особое внимание сейчас уделено юго-западу страны и восточной части Финского залива, где дежурят истребители ВВС и корабли ВМС. Глава парламентского комитета по обороны Хейкки Аутто сообщил, что 31 марта будет проведено внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию с беспилотниками.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х призвал к резким мерам против Украины за инцидент с БПЛА. По его словам, Финляндии следует отозвать посла Украины. В противном случае, он считает, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках и предоставили свою территорию для атак на Россию.

Ранее Литва, Латвия и Эстония призвали НАТО защитить их от украинских дронов.