Армия

США нанесли удар по школе в Иране ракетой, не прошедшей боевые испытания

NYT: США ударили по спортзалу и школе в иранском Ламерде новейшей ракетой PrSM
Американская ракета, не прошедшая боевые испытания, поразила спортзал и школу в иранском Ламерде 28 февраля. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что американские военные целились по военному комплексу, школа располагалась рядом.

По данным газеты, тогда было использовано оружие, имеющее признаки недавно разработанной баллистической ракеты американского производства. Местные чиновники заявили, что в результате того удара и других, нанесенных неподалеку в городе Ламерд, по меньшей мере 21 человек не выжил.

Атака произошла в тот же день, когда американская крылатая ракета «Томагавк» поразила школу в городе Минаб, расположенном в нескольких сотнях миль от Ламерда, лишив жизней 175 человек.

Газета изучила видеозаписи двух ударов в Ламерде, а также кадры последствий атак. Журналисты и эксперты по боеприпасам пришли к выводу, что характеристики оружия, взрывы и повреждения указывают на баллистическую ракету малой дальности Precision Strike Missile, или PrSM, которая предназначена для взрыва непосредственно над целью и выброса наружу мелких вольфрамовых шариков.

Согласно пресс-релизу армии, испытания прототипа PrSM были завершены только в 2025 году.

Ранее власти Ирана сообщили о разрушении 600 школ в стране.

 
