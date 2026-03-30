Более сотни украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, вражеские БПЛА были перехвачены над десятью российскими регионами, а также акваторией Азовского моря. В МО уточнили, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей. Также украинские дроны уничтожены над Ульяновской и Самарской областями, Краснодарским краем и в Крыму.

Накануне беспилотники ВСУ второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, на объекте произошло возгорание, он получил повреждения. Однако пострадавших, к счастью, нет, уточнил он. По информации Reuters, после первого пожара компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты.

Тем временем жители Петербурга заметили дымку над городом и стали жаловаться на «едкий запах гари». Однако синоптики не стали связывать ухудшение качества воздуха с происшествиями в порту. Подробнее об атаке украинских дронов на Ленобласть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Таганрога рассказала о массированной атаке ВСУ.

 
