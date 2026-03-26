Энергодар подвергся атаке украинского беспилотника

Мэр Энергодара Пухов сообщил об ударе украинского FPV-дрона по центру города
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали центральную часть Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов.

Он заявил, что украинские войска не оставляют попыток нанести удары по Энергадару.

«Сегодня нанесен удар FPV-дроном по центральной части города. К счастью, пострадавших нет», — отмечается в публикации.

Пухов добавил, что информация о возможных повреждениях в данный момент уточняется.

24 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ с помощью дронов атаковали здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы. Внутри находились персонал и пациенты, состояние которых оценивается как тяжелое. В результате удара в здании оказались повреждены окна, сведений о пострадавших не поступало. Глава региона подчеркнул, что атаке подвергся гражданский объект, и назвал действия украинских войск «военным преступлением».

Ранее ВСУ ударили по машине волонтеров в Запорожской области.

 
