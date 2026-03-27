Тимур Иванов просит кассацию оправдать его по одному делу

Защита Тимура Иванова просит кассацию вернуть дело о растрате в апелляцию
Защита бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова обжаловала приговор в кассационной инстанции по делу о растрате при приобретении двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщил ТАСС его адвокат Денис Балуев.

По его словам, защита обратилась во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение Первого апелляционного суда, признавшего приговор законным. Также она просит направить обратно в апелляцию материалы дела и оправдать экс-замминистра, заявил Балуев.

В начале марта Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он хочет «искупить кровью» свою вину и при необходимости отдать жизнь на СВО.

В июле прошлого года Мосгорсуд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура обжаловала решение суда по иску об изъятии имущества Иванова и его близких.

 
