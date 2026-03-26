Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран нанес удар по крупнейшей ТЭС в Израиле

West Asia News Agency/Reuters

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по крупнейшей тепловой электростанции в Израиле Orot Rabin («Огни Рабина»). Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, объект находится на побережье Средиземного моря неподалеку от израильского города Хадера. Отмечается, что в момент удара по ТЭС рядом с ней образовался крупный гриб дыма, спровоцированный взрывом. При этом прямого попадания по инфраструктуре электростанции не зафиксировано.

Станция Orot Rabin обеспечивает около 25% всей электроэнергии Израиля, поэтому израильтяне обеспокоены из-за рисков, которые могут возникнуть в энергетической сфере на фоне ракетного удара.

Военный конфликт в регионе, начавшийся 28 февраля с совместной наступательной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, перешел в фазу открытого взаимного противостояния. В качестве акта возмездия Тегеран развернул масштабную кампанию с использованием ракетного вооружения и ударных беспилотников. Под ударом оказались не только объекты на территории Израиля, но и разветвленная сеть американских военных баз в ряде арабских государств.

Ранее на Западе обеспокоились воможным ударом Ирана по атомной электростанции в ОАЭ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!