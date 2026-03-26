Иран нанес удар по крупнейшей ТЭС в Израиле

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по крупнейшей тепловой электростанции в Израиле Orot Rabin («Огни Рабина»). Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, объект находится на побережье Средиземного моря неподалеку от израильского города Хадера. Отмечается, что в момент удара по ТЭС рядом с ней образовался крупный гриб дыма, спровоцированный взрывом. При этом прямого попадания по инфраструктуре электростанции не зафиксировано.

Станция Orot Rabin обеспечивает около 25% всей электроэнергии Израиля, поэтому израильтяне обеспокоены из-за рисков, которые могут возникнуть в энергетической сфере на фоне ракетного удара.

Военный конфликт в регионе, начавшийся 28 февраля с совместной наступательной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, перешел в фазу открытого взаимного противостояния. В качестве акта возмездия Тегеран развернул масштабную кампанию с использованием ракетного вооружения и ударных беспилотников. Под ударом оказались не только объекты на территории Израиля, но и разветвленная сеть американских военных баз в ряде арабских государств.

Ранее на Западе обеспокоились воможным ударом Ирана по атомной электростанции в ОАЭ.