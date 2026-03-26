Два беспилотника уничтожили в Вологодской области

Губернатор Филимонов: близ Череповца ночью нейтрализовали два беспилотника
Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены ночью неподалеку от Череповца. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, люди не пострадали.

В настоящее время оперативные службы работают в местах падения обломков сбитых дронов, уточнил чиновник.

Филимонов также призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Он предупредил, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя к ним приближаться, необходимо сразу позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 26 марта перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, в том числе на подлете к Московскому региону.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
