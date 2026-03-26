Глава МЧС назвал площадь территорий, которые предстоит разминировать

В приграничье, Донбассе и Новороссии необходимо разминировать территории площадью до 288 тыс. га. Об этом ТАСС рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Он подчеркнул, что с 2014 года противник минировал в Новороссии и Донбассе населенные пункты, сельскохозяйственные поля, лесополосы, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. С началом специальной военной операции украинская армия подвергает систематическим обстрелам и приграничные регионы России. Поэтому саперы идут впереди всех, разминируют участки местности, вслед за ними уже следуют строители, прокладывают водопроводы, газопроводы, линии электропередачи и связи.

Куренков отметил, что минимальная предполагаемая площадь установленных минно-взрывных заграждений составляет до 288 тыс. га.

13 декабря сообщалось, что саперы из Северной Кореи вернулись в КНДР после выполнения задач в Курской области.

Ранее в ЛНР заявили, что на разминирование республики уйдут десятки лет.

 
