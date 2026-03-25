Появилась информация об атаке на Белгород при помощи HIMARS

Над Белгородом произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как уточняют авторы, украинские войска атаковали город, по предварительным данным, с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Взрывы в небе над Белгородом начали греметь около 4:30, после этого в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет. По словам очевидцев, были видны яркие вспышки», — говорится в публикации.

24 марта в министерстве обороны России сообщили об уничтожении 139 дронов самолетного типа над регионами РФ. Военные сбили эти аппараты в период с 20:00 до 23:00 мск над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и республики Крым.

В этот же день премьер-министр Литвы Инга Ругинене рассказала, что разбившийся на территории республики БПЛА был запущен с территории Украины. По ее словам, расследование литовских спецслужб установило, что это был «заблудившийся беспилотник».

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.