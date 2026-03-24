Наемник армии Эмиратов погиб в Бахрейне

МО ОАЭ: контрактник из Марокко в армии ОАЭ погиб в Бахрейне в результате атаки

Марокканский контрактник Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) погиб в Бахрейне. Об этом сообщило министерство обороны Эмиратов, пишет РИА Новости.

«Министерство обороны ОАЭ скорбит о потере марокканского гражданского подрядчика, служившего в вооруженных силах ОАЭ, который погиб во время выполнения плановой миссии в королевстве Бахрейн в результате ракетного удара Ирана по территории королевства», — сказано в сообщении.

Кроме того, пострадали пять сотрудников оборонного ведомства ОАЭ.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

18 марта министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. Дипломаты подчеркнули, что удары иранских военных по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы.



Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.