Новую российскую крылатую ракету «Изделие 30» засняли вблизи

Блогер Кирилл Федоров показал в своем Telegram-канале «Война История Оружие» заснятую вблизи новую российскую крылатую ракету воздушного базирования «Изделие 30»

В публикации Федорова сообщается, что ракета имеет размах крыла около трех метров, боевую часть массой 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров. Там также отметили, что первые случаи ее применения были зафиксированы в конце прошлого года.

Как пишет Федоров, «Изделие 30» представляет собой более дешевую альтернативу крылатой ракеты Х-101, запускаемой бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.

В феврале обозреватель журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт писал, что Североатлантический альянс (НАТО) и Украина признают стратегическую важность российского бомбардировщика Ту-160М в ходе вооруженного конфликта. Автор публикации отметил, что такие самолеты позволяют российской армии успешно выполнять поставленные боевые задачи, в частности, преодолевая украинские средства противовоздушной обороны.

Ранее Путин анонсировал поставку «Ярс» и ТУ-160М в ракетные войска стратегического назначения.