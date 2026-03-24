В Румынии ответили на заявление Ирана об участии страны в конфликте на стороне США

Мируцэ: самолеты США не могут вылетать с авиабаз Румынии со взрывчаткой
Самолеты военно-воздушных сил США не имеют права вылетать из Румынии с грузом взрывчатых веществ на борту. Об этом заявил румынский министр обороны Раду Мируцэ, передает РИА Новости.

12 марта парламент Румынии поддержал запрос президента Никушора Дана о временном размещении на территории страны американских военнослужащих и военного оборудования для поддержки операции в Иране.

Мируцэ уточнил, что американские самолеты используются Соединенными Штатами Америки там, где они считают нужным.

Премьер добавил, что Бухарест еще на этапе рассмотрения запроса попросила Вашингтон уточнить, возможен ли сценарий, что самолеты будут применены для перевозки оружия или взрывчатки. Американская сторона ответила, что этого не будет.

Мируцэ подчеркнул, что при таких условиях Румынию нельзя обвинять в наступательных действиях против Ирана.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Румыния станет соучастником американо-иранского конфликта, если предоставит базы для США для атак на Исламскую Республику.

Ранее Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран.

 
