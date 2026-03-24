Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

«Самая сложная операция»: Герой России рассказал, как снайперы заняли колокольню

Сергей Мирный/РИА Новости

Военнослужащий Росгвардии, Герой России Никита Палазник рассказал в интервью ТАСС, как во время штурма одного из населенных пунктов в 2022 году снайперы его подразделения занимали позицию на колокольне храма.

По его словам, эта операция стала самой сложной за все время СВО. Подразделению поставили задачу взять населенный пункт. Палазник отметил, что бой длился около восьми часов, при этом была сформирована антиснайперская группа. Военные всю ночь продвигались к цели и начали штурм с рассветом.

Он пояснил, что задачей его подразделения было быстро прорваться в центр. Там находился храм, где снайперам приказали занять позиции на колокольне и вести огонь. Палазник отметил, что особенно запомнился момент, когда зимой на рассвете бойцы лежали на колокольне и вели наблюдение за противником, поражая цели.

Также он рассказал, что во время другой операции в первый год СВО подразделение получило разведданные, которые позволили ночью уничтожить колонну техники противника. По его словам, в этом помогли дроны с тепловизорами, которые бойцы начали применять одними из первых.

Ранее европейская разведка испугалась недвижимости и храмов России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!