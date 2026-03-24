«Самая сложная операция»: Герой России рассказал, как снайперы заняли колокольню

Военнослужащий Росгвардии, Герой России Никита Палазник рассказал в интервью ТАСС, как во время штурма одного из населенных пунктов в 2022 году снайперы его подразделения занимали позицию на колокольне храма.

По его словам, эта операция стала самой сложной за все время СВО. Подразделению поставили задачу взять населенный пункт. Палазник отметил, что бой длился около восьми часов, при этом была сформирована антиснайперская группа. Военные всю ночь продвигались к цели и начали штурм с рассветом.

Он пояснил, что задачей его подразделения было быстро прорваться в центр. Там находился храм, где снайперам приказали занять позиции на колокольне и вести огонь. Палазник отметил, что особенно запомнился момент, когда зимой на рассвете бойцы лежали на колокольне и вели наблюдение за противником, поражая цели.

Также он рассказал, что во время другой операции в первый год СВО подразделение получило разведданные, которые позволили ночью уничтожить колонну техники противника. По его словам, в этом помогли дроны с тепловизорами, которые бойцы начали применять одними из первых.

