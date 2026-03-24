Постпред РФ в Женеве Гатилов: НАТО готовится к сценарию ядерного удара по России

Постоянный представитель РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов рассказал «Известиям», что страны НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по территории России.

По его словам, страны НАТО планомерно наращивают возможности стратегии «совместного ядерного планирования» с целью нанести удар по общему противнику, в качестве которого коллективный Запад рассматривет Россию. К примеру, Франция в настоящее время расширяет географию применения концепции совместных ядерных миссий, в дополнение к же существующим в рамках альянса подобным миссиям с опорой на ядерное оружие США.

«Напомню также, что британцы договорились с американцами о получении доступа к размещаемому на их территории американскому ядерному оружию и средствам доставки», — отметил Гатилов.

Он добавил, что все эти факторы создают непосредственную угрозу безопасности России.

20 марта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что передача Украине ядерного оружия станет нарушением договора о его нераспространении, Россия будет вынуждена ударить по стране, которая решится на это.

Депутат отметил, что даже сам факт наличия таких планов подтверждает полную растерянность, некомпетентность и непонимание европейскими лидерами текущей ситуации, а также полную оторванность от интересов своих народов и стран.

Ранее Медведев заявил, что Россия не сможет мириться с соседством недружественных стран.