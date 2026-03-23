Гладков призвал жителей не носить камуфляж у границы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям с просьбой не носить камуфляжную одежду в приграничных районах. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, рекомендация касается людей, которые живут, работают или приезжают к родственникам в 15-километровой зоне от границы. Он призвал отказаться от зеленой камуфляжной формы.

Гладков также предупредил, что такая одежда может создать дополнительную опасность, поскольку может привести к ударам как по самим людям, так и по объектам, где они находятся.

«Я хотел дать поручение, и обязательно сегодня на заседании правительства проговорим об этом с главами, чтобы контролировать порядок, в первую очередь перед магазинами, чтобы не было в пятнадцатикилометровой зоне остановок военного транспорта», — добавил он.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий — желтый — уровень террористической опасности из-за ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Ранее стало известно, как ВСУ издеваются над белгородцами.