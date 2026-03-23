Гладков призвал жителей не носить камуфляж у границы

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Гладков попросил жителей Белгородской области не надевать камуфляж
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям с просьбой не носить камуфляжную одежду в приграничных районах. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, рекомендация касается людей, которые живут, работают или приезжают к родственникам в 15-километровой зоне от границы. Он призвал отказаться от зеленой камуфляжной формы.

Гладков также предупредил, что такая одежда может создать дополнительную опасность, поскольку может привести к ударам как по самим людям, так и по объектам, где они находятся.

«Я хотел дать поручение, и обязательно сегодня на заседании правительства проговорим об этом с главами, чтобы контролировать порядок, в первую очередь перед магазинами, чтобы не было в пятнадцатикилометровой зоне остановок военного транспорта», — добавил он.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий — желтый — уровень террористической опасности из-за ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
