Экс-сотрудник СБУ заявил, что Иран выдержал нападение Израиля и США

Прозоров: Иран выдержал нападение, операция Израиля и США забуксовала
Vahid Salemi/AP

Иран выдержал совместное нападение США и Израиля, а военная операция против него забуксовала. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Мы видим, что удары по верхушке иранского государства, силовых структур, разведок, КСИР, не привели к краху государственности и даже управляемости вооруженными силами, — сказал он.

По словам эксперта, Иран смог противопоставить противнику свои методы работы, распределив функции и полномочия среди разных ветвей власти. Оказанное иранцами сопротивление стало эффективным, поэтому операция против него забуксовала, добавил Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что иранская система управления государством выстроена так, чтобы в случае потерь среди руководства лица можно было оперативно заменить.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ходе нападения не выжил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили о превосходстве в небе над Израилем.

 
