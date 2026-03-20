В Краснодарском крае после падения обломков дронов загорелась электроподстанция

В Темрюкском районе Кубани загорелась подстанция после падения обломков БПЛА

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотника загорелась электроподстанция. Никто не пострадал, сообщает оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

«В станице Старотитаровской Темрюкского района ночью произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков БПЛА», — сказано в сообщении.

Как уточняется, возгорание произошло в утренние часы, его удалось оперативно локализовать и ликвидировать.

В тушении принимали участие 40 человек и 13 единиц техники, добавили в оперштабе Кубани.

17 марта Telegram-канал SHOT писал, что в Славянском районе Краснодарского края прозвучали около 10 взрывов. Местные жители рассказали, что было минимум две волны дронов-камикадзе за 30 минут. Жители слышали звук пролетающих БПЛА в небе, а также около 10 взрывов. В небе мелькали яркие вспышки, писал канал.

Согласно очевидцам, БПЛА летели на очень низкой высоте.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.