Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Краснодарском крае после падения обломков дронов загорелась электроподстанция

Виталий Аньков/РИА Новости

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотника загорелась электроподстанция. Никто не пострадал, сообщает оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

«В станице Старотитаровской Темрюкского района ночью произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков БПЛА», — сказано в сообщении.

Как уточняется, возгорание произошло в утренние часы, его удалось оперативно локализовать и ликвидировать.

В тушении принимали участие 40 человек и 13 единиц техники, добавили в оперштабе Кубани.

17 марта Telegram-канал SHOT писал, что в Славянском районе Краснодарского края прозвучали около 10 взрывов. Местные жители рассказали, что было минимум две волны дронов-камикадзе за 30 минут. Жители слышали звук пролетающих БПЛА в небе, а также около 10 взрывов. В небе мелькали яркие вспышки, писал канал.

Согласно очевидцам, БПЛА летели на очень низкой высоте.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

 
Теперь вы знаете
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!