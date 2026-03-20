СМИ рассказали, как чемпион Украины готовит российских бойцов к мотоштурмам

РИА: чемпион Украины по картингу обучает российских бойцов бою на мотоциклах
Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу, военнослужащий 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным «Механ», обучает российских бойцов тактике ведения боя на мотоциклах в зоне спецоперации. Об этом сам «Механ» рассказал РИА Новости.

Он добавил, что пришел в мотоспорт в 11 лет.

«Сейчас я одновременно и инструктор по вождению для мотоциклистов, и сам штурмовик», — сообщил военнослужащий, добавив, что российские бойцы «закатываются» на позиции под Константиновкой Донецкой Народной Республики (ДНР), штурмуют и выполняют задачи.

По словам «Механа», мотоциклы стали незаменимым средством не только для выполнения боевых задач, так и для доставки провизии и дронов на передовую.

В ноябре прошлого года по сети распространилось видео, на котором запечатлено масштабное передвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в Красноармейске в ДНР под прикрытием тумана. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город. Передвижение осуществлялось колоннами, что в условиях спецоперации представляло значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно защитили военных от атак вражеских БПЛА.

Ранее военкор объяснил, какая техника может дополнить мотоциклы и багги в зоне СВО.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
