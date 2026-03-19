Разведка США заявила о готовности России вести СВО до достижения ее целей

Габбард: Россия готова вести СВО до достижения ее целей, пока не будет сделки

Россия готова вести специальную военную операцию (СВО) на Украине до достижения всех ее целей, пока не будет заключено мирное соглашение. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в американском конгрессе, пишет ТАСС.

«Переговоры между Москвой и Киевом под эгидой США продолжаются...Пока не будет заключено такое соглашение, Москва, вероятно, будет продолжать вести медленную войну на истощение до достижения, по ее заключению, ее целей», — сказала она.

19 марта немецкое издание Berliner Zeitung писало, что ситуация на Украине для главы государства Владимира Зеленского резко ухудшилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По мнению журналистов, переговорная позиция Киева за последнее время сильно ослабла.

Трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами. В Кремле и парламенте подчеркнули, что прямые контакты Москвы и США при этом сохраняются. В Совфеде добавили: свою роль играет и позиция Киева. Что говорят в Кремле, на Банковой и в Вашингтоне о причинах паузы и перспективах диалога — в материале «Газеты.Ru».

