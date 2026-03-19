США анонсировали самый мощный удар по Ирану

США в четверг, 19 марта, нанесут самые мощные удары по Ирану. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня будет самая массированная серия ударов за все время», — отметил он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана с участием сухопутных сил. По информации источников, в администрации американского лидера обсуждаются сценарии от обеспечения безопасности Ормузского пролива до контроля над ключевыми объектами нефтяной инфраструктуры. Окончательное решение о развертывании войск на земле еще не принято, но в Белом доме подчеркивают, что президент «оставляет за собой все варианты». Одновременно Пентагон готовит запрос в конгресс на дополнительные $200 млрд для финансирования иранской кампании.

