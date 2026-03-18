Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские военные вывели из строя десятки Starlink в Харьковской области

Global Look Press

Российские операторы дронов нарушили связь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с командованием, с начала марта уничтожив около 70 антенн связи и более 50 станций Starlink в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отделения планирования и противодействия беспилотных систем группировки войск «Север» с позывным «Карта».

«Всего с начала месяца расчетами беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» было уничтожено 55 станций Starlink и 69 антенн связи в Харьковской области», — рассказал военнослужащий.

По его словам, операторы дронов ведут разведку как днем, так и ночью. Координаты обнаруженных целей они передают на командные пункты, после чего по объектам наносится огневое поражение с помощью FPV-дронов и коптеров. Кроме того, на оборудование ВСУ сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы.

Как отметил «Карта», благодаря уничтожению такого количества станций Starlink и антенн связи российские бойцы смогли нарушить взаимодействие формирований ВСУ с командованием. С проблемами столкнулись украинские солдаты на ряде стратегических участков, подчеркнул он.

Ранее российский боец рассказал, как Вооруженные силы РФ с помощью Starlink заставляли ВСУ расходовать дроны.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
