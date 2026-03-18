Российские военные вывели из строя десятки Starlink в Харьковской области

Российские операторы дронов нарушили связь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с командованием, с начала марта уничтожив около 70 антенн связи и более 50 станций Starlink в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отделения планирования и противодействия беспилотных систем группировки войск «Север» с позывным «Карта».

«Всего с начала месяца расчетами беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» было уничтожено 55 станций Starlink и 69 антенн связи в Харьковской области», — рассказал военнослужащий.

По его словам, операторы дронов ведут разведку как днем, так и ночью. Координаты обнаруженных целей они передают на командные пункты, после чего по объектам наносится огневое поражение с помощью FPV-дронов и коптеров. Кроме того, на оборудование ВСУ сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы.

Как отметил «Карта», благодаря уничтожению такого количества станций Starlink и антенн связи российские бойцы смогли нарушить взаимодействие формирований ВСУ с командованием. С проблемами столкнулись украинские солдаты на ряде стратегических участков, подчеркнул он.

