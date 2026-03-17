Зеленский запретил сексуальные домогательства в армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении сексуальных правонарушений и сексуальных домогательств в рядах ВСУ. Документ размещен на сайте Верховной рады.

Он обязывает командиров немедленно реагировать на те случаи, когда присутствуют признаки «преступления против половой свободы» подчиненного, а военнослужащие, которые узнали о подобных фактах, должны сообщать об этом.

Закон также запрещает дискриминацию по признаку пола, расы, религии, происхождения, социального статуса или места проживания и закрепляет понятия сексуальных домогательств и гендерно обусловленного насилия в армии.

Документ предусматривает служебные расследования и меры защиты пострадавших и вводит механизмы анонимных жалоб и обучение по предотвращению дискриминации в подразделениях. Кроме того, закон накладывает ответственность на командиров за замалчивание сексуальных преступлений в отношении подчиненных.

Недавно украинский пленный Евгений Астапчиков рассказывал, что в учебном центре «Барвинково» в Харьковской области у солдат ВСУ силой «выбивали деньги». А в сентябре 2025 года украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале опубликовало видео с издевательствами над мобилизованными украинцами в одном из учебных центров ВСУ.

Ранее в элитной военной академии в Одессе выявили издевательства над курсантами.