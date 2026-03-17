Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Зеленский запретил сексуальные домогательства в армии

Oleg Petrasiuk/AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении сексуальных правонарушений и сексуальных домогательств в рядах ВСУ. Документ размещен на сайте Верховной рады.

Он обязывает командиров немедленно реагировать на те случаи, когда присутствуют признаки «преступления против половой свободы» подчиненного, а военнослужащие, которые узнали о подобных фактах, должны сообщать об этом.

Закон также запрещает дискриминацию по признаку пола, расы, религии, происхождения, социального статуса или места проживания и закрепляет понятия сексуальных домогательств и гендерно обусловленного насилия в армии.

Документ предусматривает служебные расследования и меры защиты пострадавших и вводит механизмы анонимных жалоб и обучение по предотвращению дискриминации в подразделениях. Кроме того, закон накладывает ответственность на командиров за замалчивание сексуальных преступлений в отношении подчиненных.

Недавно украинский пленный Евгений Астапчиков рассказывал, что в учебном центре «Барвинково» в Харьковской области у солдат ВСУ силой «выбивали деньги». А в сентябре 2025 года украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале опубликовало видео с издевательствами над мобилизованными украинцами в одном из учебных центров ВСУ.

Ранее в элитной военной академии в Одессе выявили издевательства над курсантами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!