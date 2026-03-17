Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Россиянин получил срок получил за передачу иностранцам чертежей подводной лодки

ТАСС: инженера приговорили к 3 годам за передачу чертежей подлодки «Варшавянка»
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский инженер получил три года лишения свободы за незаконную передачу иностранной организации чертежей подводной лодки проекта «Варшавянка». Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

В ходе следствия и суда было установлено, что мужчина за денежное вознаграждение искал, копировал и передавал иностранной компании техническую документацию, которая подпадала под экспортный контроль — чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах на подводных лодках проекта «Варшавянка». При этом получавшая документацию иностранная компания не признана ведущей деятельность против безопасности. Однако суд указал, что это обстоятельство не исключает уголовной ответственности за незаконную передачу продукции военного назначения.

Подсудимый своей вины не признал. Он заявил, что считал передаваемые материалы упрощенными графическими изображениями, предназначенными для ремонта техники, и не был осведомлен о конечном иностранном получателе. Ему также якобы не было известно о действии режима экспортного контроля.

Суд не согласился с доводами подсудимого, указав, что он отлично осознавал характер своих действий, которые являлись не случайными, а продуманными, и был осведомлен об их последствиях.

19 января стало известно, что суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова по делу о шпионаже в пользу Швеции.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!