Россиянин получил срок получил за передачу иностранцам чертежей подводной лодки

Российский инженер получил три года лишения свободы за незаконную передачу иностранной организации чертежей подводной лодки проекта «Варшавянка». Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

В ходе следствия и суда было установлено, что мужчина за денежное вознаграждение искал, копировал и передавал иностранной компании техническую документацию, которая подпадала под экспортный контроль — чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах на подводных лодках проекта «Варшавянка». При этом получавшая документацию иностранная компания не признана ведущей деятельность против безопасности. Однако суд указал, что это обстоятельство не исключает уголовной ответственности за незаконную передачу продукции военного назначения.

Подсудимый своей вины не признал. Он заявил, что считал передаваемые материалы упрощенными графическими изображениями, предназначенными для ремонта техники, и не был осведомлен о конечном иностранном получателе. Ему также якобы не было известно о действии режима экспортного контроля.

Суд не согласился с доводами подсудимого, указав, что он отлично осознавал характер своих действий, которые являлись не случайными, а продуманными, и был осведомлен об их последствиях.

19 января стало известно, что суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова по делу о шпионаже в пользу Швеции.



