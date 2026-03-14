ВС РФ ударили по пунктам дислокации иностранных наемников в зоне СВО

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пусковую установку HIMARS американского производства, а также пункт временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142-х районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские войска нанесли комбинированные удары по территории Украины в ночь на 14 марта. Основными целями для атаки стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в частности, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале рассказал, что ударам подверглась также граничащая с Курской областью Сумская область Украины. По его словам, в налете ВС РФ использовали сотни ударных беспилотников.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.