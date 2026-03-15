Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские хакеры добыли секретный документ с данными офицеров ВСУ

Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Российские хакеры из группировки Dark Warios получили доступ к секретной базе с телефонными номерами офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в документе около 1,5 тысяч имен, фамилий и номеров. В списке присутствуют начальники и сотрудники управлений, занимающиеся обеспечением ВСУ вооружениями для систем ПВО, авиационной техникой, продовольствием и прочим. В частности, у хакеров оказались номера начальника Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения генерал-майора Александра Вьюнника, командующего Силами поддержки ВСУ генерал-майора Дмитрия Герега и других.

В SHOT уточнили, что этот документ считался строго секретным и использовался исключительно внутри украинского командования. Но теперь он оказался в распоряжении российской стороны.

До этого российские хакеры «ослепили» ВСУ, выведя из строя военное программное обеспечение, с помощью которого Киев координировал удары по России. Уточняется, что хакеры из команды Berkut RF смогли взломать сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита».

«Кропива» активно используется бойцами ВСУ для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам РФ. В свою очередь «Трембита» является одним из основных элементов украинской IT-инфраструктуры, предназначенных для взаимодействия госорганов с гражданским населением и бизнесом.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!