Российские хакеры добыли секретный документ с данными офицеров ВСУ

SHOT: хакеры из Dark Warios получили доступ к документу с номерами офицеров ВСУ

Российские хакеры из группировки Dark Warios получили доступ к секретной базе с телефонными номерами офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в документе около 1,5 тысяч имен, фамилий и номеров. В списке присутствуют начальники и сотрудники управлений, занимающиеся обеспечением ВСУ вооружениями для систем ПВО, авиационной техникой, продовольствием и прочим. В частности, у хакеров оказались номера начальника Центрального управления инженерно-инфраструктурного обеспечения генерал-майора Александра Вьюнника, командующего Силами поддержки ВСУ генерал-майора Дмитрия Герега и других.

В SHOT уточнили, что этот документ считался строго секретным и использовался исключительно внутри украинского командования. Но теперь он оказался в распоряжении российской стороны.

До этого российские хакеры «ослепили» ВСУ, выведя из строя военное программное обеспечение, с помощью которого Киев координировал удары по России. Уточняется, что хакеры из команды Berkut RF смогли взломать сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита».

«Кропива» активно используется бойцами ВСУ для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам РФ. В свою очередь «Трембита» является одним из основных элементов украинской IT-инфраструктуры, предназначенных для взаимодействия госорганов с гражданским населением и бизнесом.

