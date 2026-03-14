Греческий танкер подвергся атаке близ Новороссийска

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море. Об этом сообщил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас, передает телеканал Skai.

По его словам, это произошло в 14 морских милях (26 км) от российского Новороссийска. На борту принадлежащего Греции танкера Maran Homer находились 24 моряка — 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, — они не пострадали. Был нанесен ущерб лишь правому борту судна.

По данным Министерства судоходства и островной политики Греции, танкер вышел из порта Салоники. На момент происшествия он был пуст. Судно было зафрахтовано компанией Chevron, сейчас следует своим ходом, загрязнения природы не зафиксировано.

В компании Maran Tankers Management Inc. заявили, что на момент инцидента судно находилось за пределами территориальных вод Российской Федерации, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где оно должно было принять груз казахстанской нефти. К настоящему времени судно уже покинуло Новороссийск.

