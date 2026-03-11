Размер шрифта
В порту Омана при ударе получили повреждения нефтехранилища

Ambrey: при ударе по порту Салала повреждены нефтехранилища
elesi/Shutterstock/FOTODOM

При ударе по порту Салала в Омане оказались повреждены нефтехранилища. Об этом сообщила компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.

«На фотографиях видно два столба дыма, поднимающихся над объектом, и один из силосов, охваченный огнем. По имеющимся данным, портовая охрана относится ко всем судам, пришвартованным в порту, готовится к отплытию. На данный момент в порту находилось 19 судов. О повреждениях торговых судов вещей не поступало», — сказано в сообщении.

По данным оманского агентства ONA, на территории порта были выпущены несколько беспилотников. Уточняется, что некоторые из них военным удалось перехватить. В результате случившегося никто не пострадал, следует из материала.

8 марта министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что атаки США и Израиля на Иран являются аморальными и незаконными, вместе с тем ответные удары исламской республики по соседним арабским странам также неприемлемы. Он добавил, что ответные меры Ирана в отношении своих соседей также неприемлемы и «вызывают глубокое сожаление».

Ранее авиакомпании вывезли из ОАЭ и Омана в Россию свыше 12 тыс. пассажиров.

 
