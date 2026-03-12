Размер шрифта
В НАТО заявили о высоких темпах выпуска ракет и БПЛА Россией

Генерал Гринкевич: Россия сохраняет высокие темпы выпуска ракет и БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России доказал способность сохранять на высоком уровне производство ракетных вооружений и беспилотных систем. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, передает ТАСС.

Он уточнил, что российская экономика «стоит на высокой передаче».

«В плане выпуска ракетных вооружений и беспилотников у них есть отечественные мощности в их оборонно-промышленном комплексе, позволяющие сохранять высокий уровень производства», — отметил Гринкевич.

4 февраля сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам вооружения поставил задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов оружия, военной и специальной техники в зону СВО.

В российские войска в 2026 году планируется поставить более 310 тыс. образцов техники и около 21 млн средств поражения.

Ранее Путин заявил о росте производства особо востребованного вооружения.

 
