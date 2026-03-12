Названо число сбитых за сутки снарядов и беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила 447 дронов ВСУ и шесть снарядов от РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили 447 дронов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Также, по данным ведомства, силы ПВО сбили три украинские управляемые авиационные бомбы и шесть снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Данные комплексы производятся в США.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в заявлении.

Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников. Вооруженные силы РФ поразили места их скопления в 149-ти районах.

В ночь на 12 марта над территорией РФ ликвидировали 80 беспилотников ВСУ. Больше всего целей — 30 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Крыму сбили 14 дронов, в Ростовской области — 10, над акваторией Черного моря — восемь, в Белгородской и Брянской областях — по пять. Еще три летательных аппарата перехватили в Курской области, по два — над акваторией Азовского моря и в Калужской области, один — в Воронежской области.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении украинского истребителя Су-27.