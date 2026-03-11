В России нашли неожиданное применение беспилотникам

Ученые Красноярского научного центра СО РАН впервые применили беспилотные летательные аппараты для оценки запасов корма для рыбы в одной из крупнейших рек России — Енисее. Новый метод позволяет определить количество беспозвоночных организмов, обитающих на водном мхе на дне реки. От этих организмов напрямую зависит численность промысловых рыб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

На водном мхе, который растет на участках реки с быстрым течением, обитают различные беспозвоночные: ракообразные, личинки насекомых и водные черви. Эти организмы составляют основу рациона многих речных рыб. Особенно важны бокоплавы — небольшие ракообразные, известные рыбакам как «мормыш». Они являются важной частью питания хариуса — ценного промыслового вида. Ранее ученые отмечали, что хариус из Енисея отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, полезных для человека.

Численность беспозвоночных в реке напрямую влияет на количество рыбы, которое может вырасти в водоеме. Поэтому оценка их биомассы необходима для прогнозирования состояния рыбных запасов и регулирования рыболовства.

Для решения этой задачи исследователи объединили традиционные методы отбора проб с аэрофотосъемкой и алгоритмами машинного обучения. Беспилотник с камерой высокого разрешения снимал участки реки в разных спектральных диапазонах. Такая съемка позволяет рассмотреть дно на глубине до двух метров. Из полученных изображений ученые создавали подробную карту речного дна.

После этого алгоритмы машинного обучения находили на снимках заросли водного мха и определяли площадь их распространения. Далее специалисты рассчитывали долю дна, покрытую мхом, и его биомассу на квадратный метр. Полевые исследования позволили установить, сколько беспозвоночных приходится на единицу биомассы мха и на каменистое дно. Эти данные использовали для оценки общей биомассы кормовых организмов на исследуемых участках реки.

Результаты показали, что с июня по ноябрь от 28 до 96% бокоплавов обитает именно в зарослях водного мха, а остальная часть — на каменистом грунте. При этом на мхе их оказалось в 2–27 раз больше, чем на обычном донном субстрате в течение четырех из шести месяцев наблюдений.

«Предложенный способ позволяет количественно оценить вклад беспозвоночных, обитающих на водном мхе, в общий бюджет беспозвоночных, живущих в придонном экотопе такой крупной реки, как Енисей. Для Енисея впервые установлено, что этот вклад может быть значительным», — рассказала руководитель исследования, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Татьяна Зотина.

По ее словам, полученные результаты показывают, что сообщества беспозвоночных, обитающих на водном мхе, необходимо учитывать при оценке продуктивности рек. Зная количество этих организмов, ученые могут точнее оценивать состояние экосистемы и кормовую базу для промысловых рыб, что важно для принятия решений по управлению рыбными ресурсами.

