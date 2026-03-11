Размер шрифта
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в Сумской области

Сергей Мирный/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные в ходе активных действий нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Мирополье, Павловка, Храповщина, Кияница и Глухов Сумской области.

Также удары были нанесены по подразделениям ВСУ в Харьковской области. Там поражены силы трех механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад украинской армии, а также подразделение пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои проходили в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Лебедевка, Рубежное, Малая Волчья, Ольшаны и Караичное.

В Минобороны сообщили, что потери украинских формирований составили более 245 военнослужащих. Также уничтожены боевая бронированная машина, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию разведки воздушных целей «Пеликан» и склад боеприпасов.

Ранее Минобороны сообщало о взятии под контроль населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области.

 
