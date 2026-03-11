В Иордании уничтожена радиолокационная система ПРО THAAD

Bloomberg: в США признали уничтожение РЛС американской ПРО THAAD в Иордании

В Иордании уничтожена американская радиолокационная система противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В Иордании была уничтожена радиолокационная система стоимостью $300 млн для самой современной американской наземной системы противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense», — говорится в публикации.

Кроме того, штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне была поражена несколькими баллистическими ракетами и дронами Shahed.

До этого иранское военное командование «Хатам аль-Анбия» сообщило, что потери США на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ превысили 200 человек. Кроме того, как утверждается, более 20 человек не пережили атаку на Пятый флот ВМС США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.