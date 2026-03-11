Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

В Израиле раскрыли подробности о ранении нового верховного лидера Ирана

Reuters: Израиль считает, что новый верховный лидер Ирана был ранен при обстреле
Vahid Salemi/AP

Израиль считает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение в результате авиаударов по Исламской Республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Собеседник агентства утверждает, что Израиль располагает разведданными, подтверждающими легкое ранение верховного лидера. По словам источника, именно поэтому Хаменеи не появлялся на публике с момента его назначения аятоллой.

9 марта Совет экспертов Ирана назначил 56-летнего Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера страны. Политик является сыном предыдущего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее экс-госсекретарь раскрыл, чем обернется война в Иране для США.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!