В Израиле раскрыли подробности о ранении нового верховного лидера Ирана

Reuters: Израиль считает, что новый верховный лидер Ирана был ранен при обстреле

Израиль считает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение в результате авиаударов по Исламской Республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Собеседник агентства утверждает, что Израиль располагает разведданными, подтверждающими легкое ранение верховного лидера. По словам источника, именно поэтому Хаменеи не появлялся на публике с момента его назначения аятоллой.

9 марта Совет экспертов Ирана назначил 56-летнего Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера страны. Политик является сыном предыдущего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

