Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля заявила о завершении ударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Сегодня утром (в среду) Армия обороны Израиля завершила дополнительную волну ударов в Дахия, Бейруте, по целям, включающим командные центры и объекты террористической организации «Хезболла», где эта организация хранила оружие», — говорится в пресс-релизе.

В ЦАХАЛ добавили, что перед ударами были приняты меры по снижению риска нанесения ущерба гражданским лицам, включая заблаговременные предупреждения, использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

Утром 11 марта сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по расположенному в центральной части ливанской столицы кварталу Аишат-Баккар.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о попытках Франции предотвратить масштабную операцию Израиля против «Хезболлы».

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!