Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля заявила о завершении ударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Сегодня утром (в среду) Армия обороны Израиля завершила дополнительную волну ударов в Дахия, Бейруте, по целям, включающим командные центры и объекты террористической организации «Хезболла», где эта организация хранила оружие», — говорится в пресс-релизе.

В ЦАХАЛ добавили, что перед ударами были приняты меры по снижению риска нанесения ущерба гражданским лицам, включая заблаговременные предупреждения, использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

Утром 11 марта сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по расположенному в центральной части ливанской столицы кварталу Аишат-Баккар.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о попытках Франции предотвратить масштабную операцию Израиля против «Хезболлы».