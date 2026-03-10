Размер шрифта
Минобороны России сообщило об ударах по обеспечивающим ВСУ объектам энергетики

ВС России ударили по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что за сутки ВС России также нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Также Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 241 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.

 
