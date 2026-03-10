КНДР примет меры усиления безопасности на фоне учений США и Южной Кореи

КНДР усилит боеготовность своих вооруженных сил в связи с проведением в Республике Корея совместных с США военных учений. Об этом заявила заведующая Центральным комитетом Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, ее цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Подготовкой разрушительной силы, включая все возможные специальные средства, и ответственным использованием этой силы сдерживания мы будем надежно держать под контролем стратегические угрозы безопасности государства и региона», — говорится в ее заявлении.

Кроме того, Ким Ё Чжон пообещала «накапливать ужасную разрушительную силу, чтобы противники не посмели воевать» с Северной Кореей. По ее словам, Пхеньян рассматривает совместные учения Вашингтона и Сеула как угрозу безопасности страны и намерен принять соответствующие меры. Речь идет о военных маневрах Freedom Shield, которые стартовали в Южной Корее 9 марта.

До этого председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет строить по два эсминца в год и продолжать оснащать флот страны ядерным оружием. По словам северокорейского лидера, защита государственного суверенитета будет гарантирована не словами или на бумаге, а способностью к реальному практическому действию. Ким Чен Ын назвал врагами тех, кто опасается усиления обороноспособности КНДР.

Ранее президент Южной Кореи заявил о намерении возобновить диалог с КНДР.