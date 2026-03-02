Москалькова рассказала о военном ВСУ, сдавшемся в плен своему брату

Москалькова: в зоне СВО военный ВСУ сдался в плен после встречи со своим братом

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен после встречи в одном бою с родным братом, служившим в российской армии. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, изначально семья проживала на территории Украины. Они переехали в Россию еще до начала СВО, но один из братьев остался в республике, чтобы помогать бабушке.

«Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками (сотрудниками территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине — «Газета.Ru») загнан в Вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться», — сказала омбудсмен.

В феврале пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко рассказал, как российский военный в одиночку взял в плен восемь украинских солдат под Красноармейском в Донецкой народной республике. По словам военного, их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать артиллерия.

Ранее военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ.