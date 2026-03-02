Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Москалькова рассказала о военном ВСУ, сдавшемся в плен своему брату

Москалькова: в зоне СВО военный ВСУ сдался в плен после встречи со своим братом
Shatokhina Natalia/Global Look Press

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен после встречи в одном бою с родным братом, служившим в российской армии. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, изначально семья проживала на территории Украины. Они переехали в Россию еще до начала СВО, но один из братьев остался в республике, чтобы помогать бабушке.

«Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками (сотрудниками территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине — «Газета.Ru») загнан в Вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться», — сказала омбудсмен.

В феврале пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко рассказал, как российский военный в одиночку взял в плен восемь украинских солдат под Красноармейском в Донецкой народной республике. По словам военного, их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать артиллерия.

Ранее военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!