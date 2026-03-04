Столичные разработчики представили новый комплекс перехвата беспилотников

Столичные разработчики провели презентацию нового портативного дрона-перехватчика «Елка», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал оператор с позывным Есаул, новый дрон-перехватчик не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Благодаря встроенному искусственному интеллекту и независимой системе управления на борту он способен поражать цель даже в зонах, где противник активно использует РЭБ», — сказал он.

Оператор добавил, что дрон-перехватчик эффективно работает против FPV-дронов малого типа, разведывательных дронов самолетного типа и ударных дронов.

«Благодаря интегрированному искусственному интеллекту боец может навестись на цель и осуществить запуск, после чего дрон самостоятельно корректирует траекторию, учитывая скорость, положение и удаление цели, и при этом не поражает живые объекты», — рассказал оператор.

В ходе презентации отметили, что новый дрон-перехватчик дополняет классические системы и обеспечивает эшелонированную защиту с мгновенной реакцией на воздушные угрозы.

«Система самостоятельно захватывает цель, анализируя скорость, высоту и тип дрона противника; сопровождает еe, корректируя траекторию в реальном времени; поражает с помощью кинетического удара без боевой части», — рассказали разработчики.