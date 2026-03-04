Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Столичные разработчики представили новый комплекс перехвата беспилотников

Московские разработчики представили новый портативный дрон-перехватчик «Елка»
Юлия Морозова/Агентство «Москва»

Столичные разработчики провели презентацию нового портативного дрона-перехватчика «Елка», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал оператор с позывным Есаул, новый дрон-перехватчик не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Благодаря встроенному искусственному интеллекту и независимой системе управления на борту он способен поражать цель даже в зонах, где противник активно использует РЭБ», — сказал он.

Оператор добавил, что дрон-перехватчик эффективно работает против FPV-дронов малого типа, разведывательных дронов самолетного типа и ударных дронов.

«Благодаря интегрированному искусственному интеллекту боец может навестись на цель и осуществить запуск, после чего дрон самостоятельно корректирует траекторию, учитывая скорость, положение и удаление цели, и при этом не поражает живые объекты», — рассказал оператор.

В ходе презентации отметили, что новый дрон-перехватчик дополняет классические системы и обеспечивает эшелонированную защиту с мгновенной реакцией на воздушные угрозы.

«Система самостоятельно захватывает цель, анализируя скорость, высоту и тип дрона противника; сопровождает еe, корректируя траекторию в реальном времени; поражает с помощью кинетического удара без боевой части», — рассказали разработчики.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!