Армия

Страны НАТО проведут учения рядом с российской границей

Страны НАТО проведут учения с участием 25 тысяч солдат рядом с границами России
Страны НАТО проведут учения, в которых примут участие 25 тысяч военнослужащих из 14 стран — членов альянса. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Норвегии.

В публикации отмечается, что маневры проведут на севере Норвегии, Финляндии и Швеции

Учения Cold Response 2026 пройдут менее чем за две недели — с 9 по 20 марта. Маневры планируют провести на суше, в море и в воздухе. Их основная цель — укрепить способность Норвегии и союзников к коллективной обороне, усилить сдерживание и успокоить население.

Государства Североатлантического альянса планируют данными учениями продемонстрировать готовность защитить свой северный фланг.

7 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что военные республики в мае примут участие в совместных учениях со странами НАТО. При этом он отметил, что Белград сохранит за собой нейтральный статус и не забудет об агрессии альянса против Югославии в 1999 году.

Ранее в делегации России сообщили, что страны НАТО готовятся к войне с РФ.

 
