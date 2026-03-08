В Иране сообщили об ударе США по эсминцу, есть пострадавшие

Пресс-служба ВС Ирана: при ударе США по эсминцу IRIS Dena не выжили 104 человека

Американские войска ударили по иранскому эсминцу IRIS Dena — в результате 104 человека не выжили, еще 20 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба армии Республики, передает IRIB.

«На борту эсминца находились 136 человек экипажа. Корабль возвращался с военных учений», — сказано в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Иранской Республики.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 миллиардов рублей.

Ранее Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане.