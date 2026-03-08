При ударе БПЛА по Васильевке почти полностью разрушены некоторые подъезды домов

В Васильевке после атаки дронов есть почти полностью разрушенные подъезды

В городе Васильевка после атаки БПЛА на многоквартирные дома сохраняется опасность повторных ударов, сообщил в Telegram-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Чиновник отметил, что город каждый день атакуют силы противника, поэтому обстановка остается напряженной. Сейчас власти занимаются временным размещением жителей, чьи квартиры были повреждены при последнем ударе. Параллельно начали восстанавливать дома, которые пострадали несильно и где можно быстро сделать ремонт.

«Есть подъезды, разрушенные практически полностью, — там потребуется серьезное обследование и капитальное восстановление», — написал глава региона.

По его словам, большинство жителей поврежденных многоэтажек — люди пожилого возраста. Волонтеры и соцработники помогают им справиться со стрессом и растерянностью.

В ночь на 8 марта БПЛА атаковали многоэтажки на улице 40 лет Победы в Васильевке Запорожской области. На месте прилета начался пожар. Одна жительница города не выжила, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

