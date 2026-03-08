При ответных ударах Ирана были уничтожены критически важные военные объекты США на Ближнем Востоке, написал в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Попытка стереть Иран с лица земли и загнать его в «первобытное состояние» провалится быстрее, чем у нас закончатся запасы ракет», — высказался он.

Дэвис призвал не забывать, что Иран в четыре раза больше Ирака. А 90 млн населения Исламской Республики не собираются поднимать белый флаг.

На этой неделе глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заверил, что Иран готов к возможной наземной операции США. Однако такое развитие событий обернется для американских войск «большой катастрофой». Арагчи подчеркнул, что «в этой войне нет победителей», однако победа Ирана «заключается в способности сопротивляться. По информации Axios, в наступательной операции против Исламской Республики при поддержке разведслужб США и Израиля будут задействованы несколько курдских формирований.

Ранее сообщалось, что советники торопят президента США «объявить победу» над Ираном.