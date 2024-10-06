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Глава спецназа элитных частей ВС Ирана пропал после ударов Израиля

Reuters: глава спецназа КСИР Каани не выходит на связь с 27 сентября

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Reuters

Командир сил спецназначения «Аль-Кудс» КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитных частей ВС Ирана) генерал-майор Исмаил Каани не выходит на связь после ударов по Бейруту в конце недели, передает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных представителей служб безопасности Ирана.

Отмечается, что Каани отправился в Ливан после ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы 27 сентября. По словам одного из источников, генерал находился в Дахии, южном пригороде Бейрута, во время удара, целью которого был преемник Насраллы Хашем Сафиеддин. Второй источник подтвердил эту информацию.

В израильской армии не смогли предоставить данные о судьбе Каани, так как все еще оценивают результаты ударов.

4 октября израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб «Хезболлы» в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного Насраллы Сафиеддин.

Ранее в Израиле пообещали «Хезболле» «сюрпризы».

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