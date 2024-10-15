Офицер иранского КСИР появился на публике после слухов о его гибели

Генерал Исмаил Каани, который командует спецподразделением «Аль-Кудс» в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), впервые появился на публике после того, как на Западе стали распространять слухи о его смерти. Об этом сообщает «Голос исламской республики Иран» (IRIB).

«Генерал Исмаил Каани присутствует на церемонии встречи тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в аэропорту Мехрабад», — говорится в сообщении СМИ.

В начале октября агентство Reuters сообщило, что Каани не вышел на связь после ударов по Бейруту. По данным журналистов, генерал-майор отправился в Ливан после ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы израильской армией. По словам одного из источников, Каани находился в Дахии, южном пригороде Бейрута, во время удара, целью которого был преемник Насраллы Хашем Сафиеддин.

Позднее в Иране заявили, что Каани здоров и занимается работой.

Ранее Израиль сообщил США о возможных ударах по иранским военным целям.