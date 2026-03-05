Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон

NYT: США экономически невыгодна борьба с иранскими дронами
Ebrahim Noroozi/AP

США и их союзникам экономически невыгодна борьба с иранскими дронами в виду их массовости и дешевизны. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Сбить беспилотник определенно дороже, чем поднять его в воздух. Это игра на деньги. Соотношение затрат на один выстрел, на один перехват, в лучшем случае составляет 10 к одному. Но с точки зрения затрат это может быть скорее 60 или 70 к одному в пользу Ирана», — сказал газете генеральный директор и соучредитель компании по производству БПЛА Hylio Артур Эриксон.

В статье отмечается, что стоимость одного дрона-камикадзе семейства Shahed варьируется от $20 тыс. до $50 тыс. При этом стоимость одного выстрела из систем Patriot, используемых для перехвата БПЛА, может превышать $3 млн.

У США также существует более дешевый вариант — система Raytheon Coyote. Одна ракета для нее стоит $126 500, что значительно дешевле, но все еще в несколько раз дороже, чем Shahed.

NYT подчеркнула, что существует множество других систем, способных дезориентировать или вывести из строя дроны, включая оборудование, подавляющее радиочастоты, управляющие навигационными системами, а также системы, использующие микроволны или лазеры для выведения дронов из строя или отклонения их от курса. Такие системы противодействия гораздо дешевле, чем перехватчики, но их эффективность неоднозначна.

Ранее сообщалось, что США оценивают траты на операцию в Иране в $1 млрд в день.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!