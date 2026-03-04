Иран начал новую волну ракетных ударов

Иран запустил новую волну ракетных ударов. Об этом сообщило гостелевидение исламской Республики (IRIB).

Других подробностей не приводится.

В эфире радио «Галей ЦАХАЛ» заявили о фиксации запуска ракет со стороны Ирана. Ведется их перехват.

Как пишет РИА Новости, в Тель-Авиве объявлена воздушная тревога. В небе работает система противовоздушной обороны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Ирана заявил, что война им была навязана.