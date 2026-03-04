Размер шрифта
Алаудинов заявил, что готов «хоть сегодня» поехать воевать за Иран

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о готовности воевать за Иран

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором заявил, что готов отдать все имеющееся у него оружие Ирану и отправиться воевать за Исламскую Республику.

«Надо дать Ирану все, что мы можем дать, поддержать его в чем только можно поддержать», — сказал Алаудинов, напомнив, что уже четыре года страны НАТО, в том числе США, поставляют Украине оружие для войны с РФ.

Генерал отметил, что если руководство России примет такое решение, то он «хоть сегодня» готов «поехать» в Иран, чтобы помочь союзникам отразить наземное продвижение американских войск.

По словам Алаудинова, с 99% вероятностью президент США Дональд Трамп является «антихристом». Генерал считает, что следующими «гарантированно после Ирана будем мы».

До этого сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила, что Россия не станет прямо вступать в военный конфликт США и Израиля с Ираном. Она отметила, что поддержка Тегерану возможна лишь со стороны военно-технического сотрудничества, так как прямого договора о взаимной военной защите у стран нет.

