США и Израиль удивил быстрый ответ Ирана на их военную операцию

SC: реакция Ирана на атаку вызвала путаницу среди планировщиков в США и Израиле

Неожиданная реакция Ирана на военную операцию против нее привела в замешательство командование сил США и Израиля. Об этом сообщает Strategic Culture.

Власти США и Израиля ожидали, что Иран отреагирует как в прошлых столкновениях — сдержанностью и скоординированным ответным ударом спустя время. Аналитиков удивила быстрота реакции Тегерана, говорится в статье.

Иран поразил американские военные базы ракетами и беспилотниками в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата. Иранские военные умело использовали факторы неожиданности в обороне, чего в США и Израиле совсем не ожидали, подытожил автор.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч военных США участвуют в операции против Ирана.