В Иране заявили о запуске десятков ракет по объектам США и Израиля

Несколько часов назад Иран запустил десятки по целям США и Израиля. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР рассказали, что в сторону «американо-сионистских целей» было выпущено более 40 ракет военно-космических сил в рамках 17-й волны операции «Правдивое обещание 4».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в Китае заявили об использовании Ираном российского опыта ведения СВО.