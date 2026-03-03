СМИ США сообщили, что иранская подлодка российского производства не пострадала после атаки

Принадлежащая Военно-морским силам Ирана подводная лодка российского производства «Варшавянка» уцелела после американской атаки на порт Бендер-Аббас. Об этом сообщает War Zone.

Издание, проанализировав полученные спутниковые снимки последствий ударов по иранским военно-морским объектам, пришло к выводу о том, что находившиеся в Бендер-Аббасе единственная иранская подводная лодка типа «Варшавянка» и мини-субмарины не пострадали.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли в случае необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе.

В этот же день иранские СМИ подтвердили информацию Центрального командования США (CENTCOM) об уничтожении единственного авианесущего корабля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) IRIS Shahid Bagheri, предназначенного для транспортировки и запуска беспилотников.

Ранее армия Китая назвала пять уроков операции США и Израиля против Ирана.